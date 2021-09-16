Минфин отчитался, куда потратили 30 миллиардов на борьбу с COVID-19

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Министерство финансов отчиталось о расходах в 30 млрд грн на борьбу с COVID-19, всего потратили на услуги медицинской помощи и вакцинацию - 11,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кроме оплаты услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и вакцинации, на закупку вакцин потрачено 9,8 млрд грн. На 2021 год в целом предусмотрено 17,5 млрд грн на лечение и 10,5 млрд грн на закупку вакцин.

На социальную поддержку населения в условиях карантина правительство потратило 2,9 млрд грн, а на больничные - 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели Министерству социальной политики было выделено 3,8 млрд грн в 2021 году.

На приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) потрачено 2,5 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн средств местных бюджетов.

Более миллиарда, а именно 1,1 млрд грн, потратили на выплату пособия по безработице (100% выделенных Минэкономики средств для осуществления таких выплат). Также правительство потратило 0,8 млрд грн на доплаты к заработной плате врачам, военнослужащим и правоохранителям (98% предусмотренных средств).

На обеспечение больниц кислородом потрачено 0,5 млрд грн из предусмотренных 0,75 млрд грн, а на борьбу с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн.

Еще 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн получили учреждения Национальной академии медицинских наук за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19.

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Экономическая правда





