Половина спроса на автомобили в Украине приходится на "евробляхи" и "американцев" – исследование

48,2% запросов в интернете на покупку автомобиля приходится на машины из США, Литвы, Польши и Германии – в среднем 433 тысячи запросов в месяц.

Об этом говорится в результатах исследования консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры".

Спрос на авто из США за три года вырос на 33% (с 89 тыс запросов в месяц до 119 тыс). При этом скачок роста пришелся на апрель-май 2020.

Тогда же произошел спад интереса к авто из Литвы, Польши и Германии.

В то же время, самой большой популярностью неизменно пользуются авто из Украины: их ищут в Google более 320 тыс раз в месяц. За три года такой вид спроса вырос на 6% (с 272,5 тыс до 288 тыс запросов в месяц).

Лидером среди брендов по информационному спросу выступает Volkswagen. Именно его чаще всего ищут без приставки "куплю" или "продам". В поисковую строку слово "Volkswagen" вбивают около 1,4 млн раз в месяц или 17,4 млн раз в год.

Чаще всего для продажи, покупки или аренды украинцы ищут в интернете ВАЗ – более 440 тыс раз в месяц или 5,3 млн раз в год.

На третьем месте в статистике коммерческого спроса уже несколько лет держится Renault. По темпу роста коммерческого спроса летом 2021 лидировала Toyota – +50%.

Интерес к электрокарам в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Тренд остается растущим, что создает предпосылки к росту спроса на этот тип авто и в будущем.

Украинцы ищут электрокары в интернете в среднем 511 тыс раз в месяц (6,1 млн. раз в год). Это 1,3% от общего спроса на онлайн-рынке автомобилей.

Экономическая правда