Электровозостроительный завод в Днепре выставят на приватизацию

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Кабинет министров согласовал включение 100% акций завода "Днепровский электровозостроительный завод" в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

Соответствующее распоряжение принято на заседании 15 сентября.

Согласно пояснительной записке, стоимость активов предприятия на конец 2020 годаоценивалась в 420,3 млн грн.

Завод основан в 1934 году, производит краны, трамваи, электровозы, товарные вагоны и т.п. - один из ведущих украинских предприятий по производству магистральных и промышленных электровозов.

Также занимается капитальным ремонтом и реконструкцией локомотивов и железнодорожных вагонов.

Вместе с немецким концерном Siemens завод спроектировал и освоил серийное производство электровозов переменного тока ДС3.

Изготовлено 18 таких электровозов, они эксплуатируются на Юго-Западной железной дороги.

В марте этого года в рамках подготовки к приватизации ДЭВЗ стал акционерным обществом. На заводе работает 1800 человек.

Экономическая правда