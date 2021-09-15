Электровозостроительный завод в Днепре выставят на приватизацию
Кабинет министров согласовал включение 100% акций завода "Днепровский электровозостроительный завод" в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.
Соответствующее распоряжение принято на заседании 15 сентября.
Согласно пояснительной записке, стоимость активов предприятия на конец 2020 годаоценивалась в 420,3 млн грн.
Завод основан в 1934 году, производит краны, трамваи, электровозы, товарные вагоны и т.п. - один из ведущих украинских предприятий по производству магистральных и промышленных электровозов.
Также занимается капитальным ремонтом и реконструкцией локомотивов и железнодорожных вагонов.
Вместе с немецким концерном Siemens завод спроектировал и освоил серийное производство электровозов переменного тока ДС3.
Изготовлено 18 таких электровозов, они эксплуатируются на Юго-Западной железной дороги.
В марте этого года в рамках подготовки к приватизации ДЭВЗ стал акционерным обществом. На заводе работает 1800 человек.
Экономическая правда
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