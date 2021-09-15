В Раде зарегистрировали законопроект о госбюджете-2022

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6000 "Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022".

Об этом сообщается на сайте Рады.

Инициатор законопроекта - Кабмин (премьер Денис Шмыгаль), главный комитет - бюджетный (глава - Юрий Аристов).

Текст законопроекта на сайте Рады пока не опубликован.

Напомним:

Кабинет Министров 15 сентября на заседании утвердил проект государственного бюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, который уже передали в Верховную Раду.

Дефицит составляет 3,5% ВВП, или 188 млрд грн. Он будет финансироваться за счет приватизации (8 млрд грн), международных финансовых организаций (82,7 млрд грн), государственных облигаций (420 млрд грн) и ОВДП.

Доходы установлены на уровне 1,277 трлн грн (+166 млрд грн к 2021 году).

Наибольшая часть выручки по налогу на добавленную стоимость составляет 564,5 млрд грн (+72,5 млрд грн к 2021 году). Увеличение планируется за счет работы с теневой экономикой. Благодаря детенизации, отметил Марченко, с мая прошлого года в бюджет поступило 43 млрд грн.

Второй по величине составляющей дохода является налог на физических лиц, который составляет 160,8 млрд грн(+23,2 млрд грн).

Расходная часть составляет 1,465 трлн грн (+103 млрд грн).

На армию выделено 5,95% ВВП страны, или 319,4 млрд грн. Министерству обороны выделят 131 млрд грн.

В этом году на медицину было выделено 197,2 млрд грн с учетом повышения минимальной заработной платы врачам и медперсоналу. Больше всего пойдет на программу медицинских гарантий – 157,2 млрд грн. Новых учреждений здравоохранения планируется построить на 4 млрд грн.

Чуть меньше выделяется на образование, 185,6 млрд грн, в основном за счет повышения зарплат преподавателей и стипендий для студентов. В частности, не забыли о 100 млн грн для президентского университета. Еще 8,9 млрд грн будет направлено на инклюзивное образование. На развитие науки выделяют 13,8 млрд грн.

На социальную защиту выделено 320,1 млрд грн, на пенсии – 200,6 млрд грн. Марченко отметил, что в бюджете предусмотрено полное финансирование жилищно-коммунальных услуг в размере 34 млрд грн (9 млрд грн - из части бюджета 2021 года). На поддержку ветеранов выделено 13,9 млрд грн.

Более 120 млрд грн пойдут на новые дороги, мосты и аэропорты. Минфин выделил 13,5 млрд грн на культуру и искусство, на физическую культуру и спорт – 11,3 млрд грн.

На развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено 16,1 млрд грн. Что касается энергетики, то на поддержку угольной отрасли будет направлено 4,5 млрд грн.

Агропромышленности дали 8 млрд грн. Кроме того, остаются программы развития предпринимательства: 3 млрд для доступных кредитов "5-7-9" и 10 млрд для портфельных госпредприятий.

Минфин выделил 53,3 млрд грн на развитие регионов, и 7,9 млрд грн на цифровизацию. Стратегическая отрасль получит 7,5 млрд грн на развитие космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

Экономическая правда