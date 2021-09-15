Украина и РФ пока не начинали переговоров по продлению транзитного контракта – Витренко

Юрий Витренко фото: эп

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и РФ пока не начинали переговоры о продлении транзитного контракта после 2024 года, в сейчас идет стадия "обмена публичными любезностями".

Об этом он сказал журналистам в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, у нас пока стадия обмена публичными любезностями. Это обычная ситуация. После такой стадии, по крайней мере исторически, мы и переходили к предметным переговорам", - ответил Витренко на вопрос о начале переговоров с "Газпромом" о продлении транзитного контракта после 2024 года.

Напоминаем:

1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом".

То газовое соглашение было подписано руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.