Цены и покрытия: чем отличаются сервисы проката электросамокатов

Несмотря на то, что все операторы проката электросамокатов имеют схожий принцип работы, они отличаются по ценам, парковкой, покрытием и дистанцией - ЭП сравнила все киевские сервисы.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Сейчас в Киеве работает 7 операторов электросамокатов. Это Bolt, Kiwi, Zelectra, Jet, Vzhooh, BikeNow и Scroll. Хотя 14 сентября появилась информация о выходе Vzhooh со столичного рынка, соучредитель компании Виталий Третьяк рассказал ЭП, что это временная мера. Вскоре самокаты компании должны вернуться в Киев.

Чтобы взять самокат в аренду, нужно загрузить приложение сервиса из AppStore или Google Play и создать аккаунт. После регистрации на экране смартфона появится карта с доступными самокатами неподалеку и зоной покрытия.

Так, по покрытию, наибольше локаций покрывают карты Bolt, Jet и BikeNow. Zelectra технически тоже имеет схожее покрытие, но с ограничением скорости до 5 км/ч. Полноценную работу оператор предоставляет в центре города.

В среднем на полном заряде электросамоката можно проехать около 30 км. Самая высокая предел в Vzhooh (50 км) и BikeNow (40 км).

Конечная стоимость проката электросамоката для пользователя состоит из двух частей: за разблокировку и за минуту поездки. На сегодня самый низкий тариф предлагает оператор Kiwi, он составляет 8,5 грн и 1,9 грн, за разблокировку и пользования соответственно.

Одинаковой ценовой политики придерживаются BikeNow, Jet и Bolt - клиенты этих сервисов платят за минуту пользования 1,9 грн и 9 грн за разблокировку в будний день.

В выходные пассажиры платят больше. Стоимость разблокировки остается неизменной, а вот за минуту плата возрастает до 2,5 грн у всех операторов, кроме Zelectra и Scroll.

Большинство тарифа состоит из сервисных затрат и ремонтов, объяснили ЭП операторы. Поэтому надеяться на их снижение в ближайшее время не стоит.

Больше о том, как пользоваться электросамокатов, чем они отличаются и когда их "легализуют" читайте в статье ЭП: Движение без правил: когда наконец легализуют рынок электросамокатов и что это изменит для пользователей

Экономическая правда