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УЗ запускает новый поезд из Киева в Кировоградскую область

Среда, 15 сентября 2021, 13:16
 
фото: украинская правда

Укрзализныця с 5 октября 2021 года назначает новый региональный поезд № 795/796 Киев - Гайворон, что в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В течение нескольких недель компания проанализирует пассажиропоток на маршруте и примет решение о дальнейшем курсировании.

С 5 октября поезд будет отправляться каждый вторник, пятницу и воскресенье. Из столицы он будет начинать путь в 14:41 и прибывать в Гайворон в 00:11.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам. Будет отправляться из Гайворона в 01:10 и прибывать в Киев в 10:52.

Региональный поезд будет проходить через Винницу, а также станции Козятин-1, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковци, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки .

Экономическая правда

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Укрзализныця

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