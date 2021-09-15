УЗ запускает новый поезд из Киева в Кировоградскую область
Укрзализныця с 5 октября 2021 года назначает новый региональный поезд № 795/796 Киев - Гайворон, что в Кировоградской области.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
В течение нескольких недель компания проанализирует пассажиропоток на маршруте и примет решение о дальнейшем курсировании.
С 5 октября поезд будет отправляться каждый вторник, пятницу и воскресенье. Из столицы он будет начинать путь в 14:41 и прибывать в Гайворон в 00:11.
В обратном направлении поезд будет курсировать с 6 октября по понедельникам, средам и субботам. Будет отправляться из Гайворона в 01:10 и прибывать в Киев в 10:52.
Региональный поезд будет проходить через Винницу, а также станции Козятин-1, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковци, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки .
Экономическая правда
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