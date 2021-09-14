Apple представила новое поколение Apple Watch Series 7

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Об этом компания сообщила во время конференции 14 сентября.

Презентацию нового поколения часов операционный директор Apple Джефф Уильямс начал с рассказа о новой функции устройства: теперь часы научился автоматически идентифицировать поездки на велосипеде, фиксировать остановки и падения.

Дизайн Apple Watch Series 7 очень похож на дизайн часов предыдущего поколения, однако новинка имеет гораздо больший экран - на 20%. Ширина рамки вокруг дисплея теперь составляет лишь 1,7 мм. Общая форма корпуса имеет "более мягкие, круглые" углы.

В активном режиме экран на 70% ярче чем в предыдущей модели. Кнопки интерфейса увеличены. Теперь экран вмещает на 50% больше текста.

Стекло экрана устойчивый к трещинам. Часы имеют защиту от пыли по стандарту IP6X и от воды. Apple Watch Series 7 имеет батарею на 18 часов работы, а зарядка происходит на 30% быстрее.

Часы будет доступен в пяти новых цветах: алюминий, нержавеющая сталь, титан, а также новые версии Nike и Hermes.

Стоимость часов Apple Watch Series 3 теперь составляет 199 долл, Apple Watch SE - 279 долл, Apple Watch Series 7 - 399 долл. Новая модель часов будет доступна для заказа позднее осенью.

Экономическая правда