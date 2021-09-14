Винный завод в Одессе приватизируют за 235 млн – в четыре раза дороже стартовой цены

фото: фонд госимущество

14 сентября состоялся приватизационный аукцион имущественного комплекса "Одессавинпром", со стартовой цены 65,3 млн грн он "ушел с молотка" за 234,9 млн грн - то есть в 3,6 раза дороже.

Об этом говорится в данных площадке Prozorro.sale.

За комплекс соревновались 12 компаний с предложениями от 65,3 млн грн до 234,9 млн грн.

Самую высокую цену за лот предложил одесское ООО "КАПЛОР 7". Ее руководительницей, согласно YouControl, является Наталья Голуб. Общество занимается производством вин и зарегистрировано в 2017 году.

В случае отказа компании покупать "Одессавинпром" предложение перейдет к ООО "СИТИ БОРД СЕРВИС" со вторым крупнейшим предложением в 234,2 млн грн. Общество занимается рекламой.

Победитель торгов получит в собственность, в частности, производственные корпуса, складские помещения изготовленной продукции, подвалы для обработки и хранения вина. Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. м² расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

Предприятие "Одессавинпром" основано еще в 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Сейчас мощности "Одессавинпром" арендуются частной компанией - ОАО "Одессавинпром".

Компания является производителем, в частности, игристых вин "Французский бульвар". В первой половине 2021 года она получила 14 млн грн ущерба.

Договор аренды имущественного комплекса "Одессавинпром" является также одним из самых дорогих, заключенных государством в первом полугодии. После проведения аукциона на продление аренды ежемесячные платежи выросли почти вдвое - на 411,8 тыс грн - до 751,3 тыс грн.

Читайте также: Самый большой рантье страны. Что государство сдает в аренду и сколько на этом зарабатывает

Экономическая правда