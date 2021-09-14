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В Польше назвали сроки полного отказа от российского газа

Вторник, 14 сентября 2021, 13:55
 
unsplash

Накануне открытия трубопровода "Северный поток-2" полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подтвердил, что Польша станет независимой от поставок российского газа с 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Наимский выразил надежду на то, что газопровод Baltic Pipe будет полностью введен в эксплуатацию с 1 октября 2022 года. "Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", - добавил он.

Польша находится в процессе диверсификации источников энергии. Газификация - важный процесс, ограничивающий зависимость страны от угля. "Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого", - добавил Наимский.

По его словам, поскольку польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны, это позволит импортировать "весь необходимый для экономики объем газа из других источников, кроме России".

Baltic Pipe - это проект газопровода, соединяющего норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей. После введения в эксплуатацию мощность по транспортировке газа составит 10 млрд кубометров в год.

Наимский объяснил, что задержки в строительстве были связаны с определенными экологическими вопросами, "которые теперь решили наши датские партнеры".

С помощью Baltic Pipe и другой инфраструктуры Польша будет полностью связана с западноевропейскими рынками, в том числе с товарными рынками.

Напомним, в Германии подтвердили, что получили все необходимые документы для начала процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" хочет начать подачу природного газапо "Северному потоку-2" уже в октябре.

Европейская правда

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Польша

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