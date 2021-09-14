Госпродпотребслужба предлагает создать лабораторию для проверки качества вина

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Госпродпотребслужба предлагает создать лабораторию для проведения анализа качества винодельческой продукции, поскольку других возможностей, чтобы убрать с полок некачественные вина сомнительного происхождения, на сегодня нет.

Об этом на пресс-конференции заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, передает "Укринформ".

"Для того, чтобы убрать с полок магазинов некачественные вина сомнительного происхождения, нужно иметь возможность для широкого обнаружения.

Поэтому, Госпродпотребслужба предлагает создать лабораторию по проведению анализа качества винодельческой продукции. Ядерно-магнитный резонансный спектрометр для этой лаборатории будет предусмотрен в плане закупок ведомства", - заявила Магалецкая.

По ее словам, лаборатория может быть создана на базе Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, для чего необходимо закупить соответствующее оборудование или такая лаборатория может быть создана бизнесом и аккредитована по установленной процедуре.

Глава Госпродпотребслужбы добавила, что проблема фальсификации винодельческой продукции существует не только в Украине.

"Скандал с фальсификацией вина, которое идет на экспорт, в том числе в Восточную Европу, происходит в такой стране как Италия. Один из самых известных примеров - это задержание полицейскими этой страны организованной группы, которые подделывали и отправляли на экспорт тосканские вина очень известной марки. И, к сожалению, сумма сделок была на уровне 400 тыс евро в месяц", - рассказала руководитель ведомства.

В Госпродотребслужбе также призвали потребителей проявлять пристальное внимание к качеству продукции, покупать вино в официальных торговых сетях, обращать внимание на маркировку и в случае сомнений в качестве продукции обращаться за помощью к Госпродотребслужбе.