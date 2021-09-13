"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления
АО "Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Среди основных обязанностей:
- председательство и содействие работе правления общества как коллегиального органа;
- применение эффективных практик управления по всей учреждении, в ее отношениях с наблюдательным советом, а также с правлением и низкими уровнями управления;
- управление отношениями с правительством, как акционера общества;
- обеспечение стратегического и ежедневного управления обществом, железной дорогой и промышленностью.
Среди требований:
- претендент должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления;
- необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в сфере организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияния/поглощения);
- доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса;
- кандидат должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыта стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;
- успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов;
- успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;
- опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий;
- иметь безупречную деловую репутацию;
- свободно владеть украинским/русским и английским языками.
"Претендент не должен быть и не был в течение предыдущих 5 лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, сотрудником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные, специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции), а также не имел значительных деловых отношений с таким лицом", - добавили в УЗ.
Претендеты должны подать документы до 6 октября - их будет принимать компания по поиску и подбору персонала Amrop.
Напоминаем:
Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.
Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили.
Экономическая правда
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