АО "Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Среди основных обязанностей:

председательство и содействие работе правления общества как коллегиального органа;

применение эффективных практик управления по всей учреждении, в ее отношениях с наблюдательным советом, а также с правлением и низкими уровнями управления;

управление отношениями с правительством, как акционера общества;

обеспечение стратегического и ежедневного управления обществом, железной дорогой и промышленностью.

Среди требований:

претендент должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления;

необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в сфере организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияния/поглощения);

доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса;

кандидат должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыта стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;

успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов;

успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;

опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий;

иметь безупречную деловую репутацию;

свободно владеть украинским/русским и английским языками.

"Претендент не должен быть и не был в течение предыдущих 5 лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, сотрудником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные, специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции), а также не имел значительных деловых отношений с таким лицом", - добавили в УЗ.

Претендеты должны подать документы до 6 октября - их будет принимать компания по поиску и подбору персонала Amrop.

Напоминаем:

Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили.

Экономическая правда