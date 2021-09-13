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"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления

Понедельник, 13 сентября 2021, 19:35
 

АО "Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Среди основных обязанностей:

  • председательство и содействие работе правления общества как коллегиального органа;
  • применение эффективных практик управления по всей учреждении, в ее отношениях с наблюдательным советом, а также с правлением и низкими уровнями управления;
  • управление отношениями с правительством, как акционера общества;
  • обеспечение стратегического и ежедневного управления обществом, железной дорогой и промышленностью.

Среди требований:

  • претендент должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления;
  • необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в сфере организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияния/поглощения);
  • доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса;
  • кандидат должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыта стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;
  • успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов;
  • успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;
  • опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий;
  • иметь безупречную деловую репутацию;
  • свободно владеть украинским/русским и английским языками.

"Претендент не должен быть и не был в течение предыдущих 5 лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, сотрудником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные, специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции), а также не имел значительных деловых отношений с таким лицом", - добавили в УЗ.

Претендеты должны подать документы до 6 октября - их будет принимать компания по поиску и подбору персонала Amrop.

Напоминаем:

Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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