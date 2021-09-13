Зеленая экономика и виртуальные активы: НБУ представил политику на 2022 год

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Совет Национального банка принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу, к которым добавил разделы о принципах устойчивого финансирования и виртуальных активов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, главными критериями успешности монетарной политики будут оставаться приведение инфляционных ожиданий на уровне целевого показателя. Также - соответствие фактической инфляции ее целевым значением в среднесрочной перспективе.

Регулятор планирует минимизировать использование валютных интервенций и продолжит валютную либерализацию, конечной целью которой является переход к свободному движению капитала.

Кроме того, основные принципы дополнены разделами о политике в сфере обращения виртуальных активов, а также относительно учета в монетарной политике климатических изменений и принципов устойчивого финансирования.

Это будет способствовать становлению в Украине мощной "зеленой" экономики по образцу ведущих европейских стран, говорят в НБУ.

Также регулятор будет следить, чтобы законодательное регулирование и работа рынка виртуальных активов согласовывались с целями ценовой и финансовой стабильности в Украине. Кроме того, регулятор будет уделять внимание мониторингу и минимизации рисков, связанных с распространением виртуальных валют и установлению действенных методов контроля за ними.

При принятии монетарных решений НБУ будет учитывать экологические, социальные и управленческие аспекты. В долгосрочной перспективе они будут иметь существенное влияние на работу трансмиссионного механизма монетарной политики, развитие финансовой системы и экономики Украины.

"Для обеспечения устойчивых темпов экономического роста НБУ вместе с правительством будет работать над усилением координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, прилагать все усилия для структурной перестройки экономики, реализации программ улучшения доступа к кредитам, формирование долгосрочных Инвестресурс", – комментирует глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

В регуляторе отметили, что важным элементом такой координации является Меморандум между правительством и НБУ о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Экономическая правда