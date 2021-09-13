Конкурс на главу Налоговой: какие кандидатуры вынесли на рассмотрение Кабмина
Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила трех финалистов конкурса на занятие должности председателя Государственной налоговой службы - это и.о. главы ГНС Евгений Олейников и его заместители Наталья Рубан и Наталья Калениченко.
Об этом говорится в протоколе заседания Комиссии.
К тестированию на знание законодательства и на абстрактное мышление допустили 7 кандидатов: Владимир Величко, Марьян Заблоцкий, Дмитрий Зенин, Наталья Калениченко, Александр Кучеренко, Евгений Олейников, Наталья Рубан.
Эти же 7 кандидатов прошли оценивания на владение иностранным языком.
В протоколе говорится, что во время заседание 2 сентября комиссия провела собеседования с 6 кандидатами и составила общий рейтинг.
Так, больше всего баллов набрали:
- первый заместитель главы Государственной налоговой службы Наталья Рубан (11,43);
- и.о. главы ГНС Евгений Олейников (11,23)
- заместитель главы Налоговой по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Наталья Калениченко (10,33);
- нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий (10,20).
Комиссия внесла на рассмотрение правительства три кандидатуры - Рубан, Олейникова и Калениченко.
Напомним:
Правительство объявило конкурс 11 августа, поскольку предыдущего руководителя Налоговой Алексея Любченко в мае назначили первым вице-премьер-министром - министром экономики. И.о. главы Налоговой сейчас является Евгений Олейников.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua