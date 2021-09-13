Шевченко предупредил о фейковых аккаунтах, отправляющих сообщения от его имени
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что мошенники создали фейковые аккаунты в соцсети Facebook и присылают сообщения от его имени.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Мне стало известно о существовании нескольких фейковых аккаунтов в фейсбуке, которые выдают себя за меня и даже прибегают к таким недопустимым вещам - присылают якобы от моего имени сообщение моим друзьям.
Для меня важны безопасность и приватность каждого подписчика и друга, поэтому я сразу открыто сообщаю об обнаружении этих мошенников", - написал Шевченко.
Глава НБУ напомнил, что в соцсети Facebook настоящими аккаунтами, которые освещают его работу и работу Национального банка, являются:
- официальный аккаунт главы НБУ - https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO
- личный аккаунт Кирилла Шевченко - https://www.facebook.com/keskiev
- официальный аккаунт Нацбанка - https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/
Также существуют тематические страницы проектов НБУ, ссылки на которые есть на официальном сайте, добавил он.
Экономическая правда
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