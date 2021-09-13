"Северный поток - 2" подал заявку на сертификацию немецкому регулятору

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Российский "Северный поток - 2" подал заявку на сертификацию как независимого оператора системы транспортировки немецкому регулятору, рассматривать будут до 4 месяцев.

Об этом сообщает международное агентство S&P Global.

Отсчет 4 месяцев будет считаться с 8 сентября для подготовки проекта решения относительно заявления. Nord Stream 2 AG подал на сертификацию еще в конце июня, но с тех пор занимался ее финализацией.

После того, как Бундеснетзагент (BNetzA) через четыре месяца вынесет проект решения, его передадут Европейской Комиссии для предоставления своего заключения. После этого заключение вернут немецкому регулятору для принятия окончательного решения, что тоже может занять до четырех месяцев.

ПП-2 должен был подать запрос на сертификацию немецком регулятору, прежде чем он сможет начать свою деятельность, как рассказал представитель Еврокомиссии S&P Global Platts.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" с октября. И, вероятно, он не сможет сделать этого без одобрения немецкого регулятора.

Если трубопровод начнет работу во время рассмотрения дела, компания-оператор может быть наказана, рассказал представитель BNetzA.

Трубопровод также должен быть технически сертифицированным как завершенный, что осложняется выходом из проекта сертификационной компании DNV-за угрозы санкций США.

Напоминаем:

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда