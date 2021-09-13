Все разделы
Укр / Рус

Киевляне смогут следить за транспортом в "Киеве цифровом"

Понедельник, 13 сентября 2021, 11:43
 
фото: кмда

Киевляне смогут отслеживать движение транспорта в смартфоне с помощью сервиса "Киев цифровой".

Источник: Facebook-страница "Киев цифровой"

Дословно: "Путешествовать по городу с Цифровым станет еще удобнее. Уже работаем над новым сервисом – Движение транспорта. Городские автобусы, троллейбусы и трамваи будут в вашем смартфоне".

Детали: Как анонсируется, с новым сервисом можно будет просматривать маршруты и остановки городского транспорта, следить за движением транспорта на карте, а также сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой.

Сначала сервис будет работать в бета-версии – и его будут совершенствовать и дополнять по отзывам пользователей.

Пока что "Киев цифровой" работает над тестовой версией "Движения транспорта".

Напомним: До сих пор расписание общественного транспорта в столице можно было смотреть на сайте "Киевпасстранс", а за актуальным движением автобусов, трамваев и троллейбусов можно было следить по карте на EasyWay.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

транспорт Киев

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада сделала шаг к реформе общественного транспорта 8 сентября 2021, 09:25
Моноколеса и гироскутеры: как в правительстве хотят регулировать электротранспорт 25 августа 2021, 16:22
Одесская компания поставила в Киев свой первый низкопольный трамвай 20 августа 2021, 19:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!