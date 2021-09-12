"Укрэнерго" ищет независимых членов в набсовет
Воскресенье, 12 сентября 2021, 15:12
Оператор электросетей "Укрэнерго" объявил конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета.
Об этом говорится на сайте Министерства экономики.
Конечным сроком для подачи заявок является 24 сентября 2021.
Потенциальные кандидаты должны отвечать следующим требованиям:
- Высшее образование, желательно в таких сферах, как "Энергетика", "Управление и администрирование", "Экономика", "Финансы", "Аудит", "Международные отношения", "Право";
- Не менее 5 лет опыта управления ;
- Знание национального и европейского рынка электроэнергии, тенденций и перспектив развития электроэнергетического сектора, понимание специфики европейской сети операторов систем передачи электроэнергии;
- Понимание особенностей европейских институтов, включая Европейскую Комиссию и Энергетическое Сообщество т.д;
- Опыт взаимодействия с регуляторами энергетики на национальном и/или международном уровнях;
- Владение украинским и/или английским языком;
- Полная гражданская дееспособность;
- Отсутствие непогашенных судимостей;
- Соблюдать принципы беспристрастности;
- Безупречная профессиональная репутация;
- Кандидат не должен быть в течение последних шести лет учредителем, акционером (участником), мнеджером, неисполнительным директором набсовета, работником или представителем лица, к которому Правительство Украины применило санкции.
Напоминаем:
Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго" заканчивается в октябре 2021 года.
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