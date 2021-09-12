СМИ: Маск просит персонал работать "супер хардкорно", чтобы вовремя поставлять Tesla

Директор Tesla Маск попросил сотрудников "пройти супер хардкор", чтобы обеспечить своевременную доставку авто в 3 квартале.

Об этом он написал сотрудникам в письме, передает reuters.

"На этот раз волна доставки квартала оказалась чрезвычайно высокой, поскольку мы страдали (как и вся промышленность) от чрезвычайно серьезного дефицита деталей в начале этого квартала", - сказал он в электронном письме.

Маск также написал, что что Tesla построила "много автомобилей с недостающими деталями, которые нужно было добавить позже".

"Это самая большая волна в истории Tesla", - сказал он, имея в виду конец квартала.

В СМИ отметили, что Маск традиционно направляет сотрудникам электронные письма почти в конце почти каждого квартала.

Напоминаем:

Tesla опубликовала рекордные ежеквартальные поставки автомобилей за квартал-июнь, но Маск заявил в июле, что рост ее производства на остальную часть этого года будет определяться глобальной ситуацией с дефицитом чипов, которая "остается достаточно серьезной".