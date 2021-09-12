Крым, Иран, Куба: в Xiaomi начали блокировать смартфоны в “запрещенных“ странах и территориях

Из Ирана, Кубы, Сирии и Судана, Северной Кореи и Крыму начали приходить сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi.

Об этом пишет портал XDA Developers.

После нескольких дней использования пользователи в этих регионах видят на экране блокировки следующее сообщение:

"Политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно к продавцам".

Напоминаем:

В Условиях использования Xiaomi указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. Однако в нем не указано, что он будет ли комапния блокировать телефоны, экспортируемых в эти регионы.

"Контракт и все проданные товары подпадают под действие действующих законов об экспортном контроле, включая, помимо прочего, законы об экспортном контроле США и собственной юрисдикции Покупателя. Покупатель не будет экспортировать любые товары, приобретенные у Продавца, в любую страну или территорию или куда-нибудь, если это запрещено законами об экспортном контроле.

Запрещенные страны и территории включают Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Крымский регион. Если Покупатель планирует экспортировать любые товары, приобретенные у Продавца, в другую страну, Покупатель должен получить необходимые экспортные лицензии (или другие правительственные разрешения) перед этим", - говорится в сообщении компании.