ДТЭК проиграл суд по делу отмены платы за передачу электроэнергии сетями госкомпании

8 сентября 2021 Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы НКРЕКП и НЭК "Укрэнерго" против АО "ДТЭК Западэнерго" об отмене платы за передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" во время ее экспорта.

Об этом говорится на сайте регулятора

"Согласно решению ВСУ, украинские предприятия - экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электрической энергии и диспетчерского управления во время ее экспорта", - говорится в сообщении

Там также отмечают, что теперь экспортеры электроэнергии, как и все другие участники рынка, будут платить тариф на передачу.

Напоминаем:

"ДТЭК Западэнерго" в феврале 2020 обратился в Окружной административный суд Киева с требованием отменить постановление НКРЕКП от 7 февраля 2020 №360, которым был утвержден обязательную плату за передачу электроэнергии при ее экспорта.





