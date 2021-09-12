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ДТЭК проиграл суд по делу отмены платы за передачу электроэнергии сетями госкомпании

Воскресенье, 12 сентября 2021, 10:00

8 сентября 2021 Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы НКРЕКП и НЭК "Укрэнерго" против АО "ДТЭК Западэнерго" об отмене платы за передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" во время ее экспорта. 

Об этом говорится на сайте регулятора 

"Согласно решению ВСУ, украинские предприятия - экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электрической энергии и диспетчерского управления во время ее экспорта", - говорится в сообщении 

Там также отмечают, что теперь экспортеры электроэнергии, как и все другие участники рынка, будут платить тариф на передачу. 

Напоминаем: 

"ДТЭК Западэнерго" в феврале 2020 обратился в Окружной административный суд Киева с требованием отменить постановление НКРЕКП от 7 февраля 2020 №360, которым был утвержден обязательную плату за передачу электроэнергии при ее экспорта.



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Экономическая правда
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