На рынке электроэнергии появился ценовой индикатив
Изменения в законодательстве, позволяют сформировать индикатив цен на электроэнергию на основе цены на рынке двусторонних договоров (РДД), который является основой электроэнергетического рынка.
Об этом сообщает Украинская энергетическая биржа.
в целях стабилизации цен на рынке электрической энергии Украины, которые были вызваны высокой ценовой волатильностью рынка "на сутки вперед" (РСВ), были приняты меры, с целью ухода от ценообразования с привязкой к РСВ.
Напоминаем:
В июле на рынке электроэнергии произошел рекордный обвал цен на электроэнергию, который привел к убыткам для участников рынка. Пострадали и трейдеры, и генерация.
Представители энергетического регулятора обвинили трейдера Рината Ахметова в манипуляциях и давления на власть с целью добиться необходимых для донецкого бизнесмена решений.
У Ахметова обвинения отвергли и заявили, что во всем виноват регулятор, который сам создает условия для манипуляций на рынке, позволяя работать на нем трейдерам спекулянтам.
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