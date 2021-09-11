На рынке электроэнергии появился ценовой индикатив

Изменения в законодательстве, позволяют сформировать индикатив цен на электроэнергию на основе цены на рынке двусторонних договоров (РДД), который является основой электроэнергетического рынка.

Об этом сообщает Украинская энергетическая биржа.

в целях стабилизации цен на рынке электрической энергии Украины, которые были вызваны высокой ценовой волатильностью рынка "на сутки вперед" (РСВ), были приняты меры, с целью ухода от ценообразования с привязкой к РСВ.

Напоминаем:

В июле на рынке электроэнергии произошел рекордный обвал цен на электроэнергию, который привел к убыткам для участников рынка. Пострадали и трейдеры, и генерация.

Представители энергетического регулятора обвинили трейдера Рината Ахметова в манипуляциях и давления на власть с целью добиться необходимых для донецкого бизнесмена решений.

У Ахметова обвинения отвергли и заявили, что во всем виноват регулятор, который сам создает условия для манипуляций на рынке, позволяя работать на нем трейдерам спекулянтам.