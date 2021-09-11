42% предпринимателей не готовы к локдауну — опрос OLX
Суббота, 11 сентября 2021, 17:07
4 из 10 предпринимателей в онлайне считают, что их бизнес не готов к возможным карантина.
Об этом говорится в опросе OLX.
"Накануне активного бизнес-сезона несмотря на возможные карантин предприниматели продолжают развивать свое дело в интернете. Конечно, преимущества у тех, кто предлагает локальную продукцию и услуги или же вообще имеет собственное предприятие", - говориться в пресс-релизе.
- 29% респондентов, которые предоставляют услуги, не почувствовали влияния пандемии.
- 22% заказывают продукцию в Украине и утверждают, что скорость поставки не изменилась. Длительным ожидания товаров в пределах страны стало лишь для каждого десятого владельца бизнеса.
- 16% предпринимателей, которые заказывают товары из-за границы, отметили, что поставки стало длиннее, а для 3% - вообще невозможно.
42% предпринимателей считают, что их бизнес не готов к очередному локдауну , в то время, как другие продолжают искать правильные решения. Среди них:
- Активное ведение онлайн-магазина
- Увеличение товарных запасов
- Инвестиции в рекламные услуги
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