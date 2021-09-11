Apple лишили монопольного право на платежи за приложения
Apple Inc согласно судебного предписания по иску компании Epic Games Inc., должна разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг в App Store.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
На данный момент взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки.
Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является неконкурентной и наносит ущерб пользователям, лишая их возможности платить за услуги более низкую цену, и запретила Apple эту практику. Однакоа суд не стал называть Apple монополистом.
Epic Games обвинила Apple в том, что компания незаконно пользуется своим монопольным положением и ограничивает конкуренцию. Она рассчитывала заставить Apple через суд отменить комиссию.
Судья, однако, не стала делать этого, хотя и заявила, что Apple не обосновала в достаточной мере введение такой комиссии на покупку.
"Утверждение, что комиссия является платой разработчиков за использование платформы Apple, ее интеллектуальной собственности, а также за доступ к клиентской базе компании, оправдывает саму комиссию, но не ее размер", - отметила судья.
В Apple назвали решение суда "оправданием". "Суд подтвердил то, что мы знали все это время: работа App Store не идет вразрез с антимонопольным законодательством. Как признал суд - успех не является незаконным", - говорится в пресс-релизе Apple.
Тем не менее, решение суда ограничит Apple важный источник выручки, отмечают аналитики. Акции компании подешевели на 3,5% после решения суда, что сократило ее капитализацию почти на 85 млрд долл.
Напоминаем:
Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, подала иск в 2020 году, после того как Apple заблокировала приложение компании за нарушение требования о приеме платежей внутри App Store.
Epic Games также подала иски к Apple в Евросоюзе, Великобритании и Австралии.
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