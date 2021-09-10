Кредитное учреждение Минстратегпрома получило 11 миллионов убытков за полугодие

За первое полугодие 2021 года Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение отчиталось о 10,9 миллиона гривень совокупных чистых убытков.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана за первое полугодие 2021 года, сообщает Марлин.

Организация входит в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В первом квартале ГИФКУ получило 4,4 млн грн убытков, а во втором – 6,5 млн грн. В Минстратегпроме убыточность объясняют недостаточным объемом полученных финансовых поступлений за указанный период и высокими затратами на оплату труда персонала, которые за полугодие составили 8,5 млн грн.

Также министерство сообщило, что государственное учреждение имеет 207,1 млн грн просроченной задолженности по кредитам с 2004 и 2007 годов.

В настоящее время полиция расследует в рамках начатого уголовного производства как советник на общественных началах вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду для себя и третьих лиц за оказание влияния на должностных лиц ГИФКУ за выделением кредитных средств для развития выращивания ягодных культур земляники, голубики и малины на территории Киевской области.

Сейчас ГИФКУ возглавляет Александр Кондратюк.

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение создано с целью осуществления финансовой поддержки инновационной деятельности предпринимателей, а также привлечения инвестиций для развития реального сектора экономики, повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, защиты и поддержки национального товаропроизводителя. В ноябре 2020 года учреждение было передано в сферу управления Минстратегпрома.

Экономическая правда