Суд разрешил строить многоэтажки в селах

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Общественная организация "КУС" выиграла в суде дело об отмене запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тысячи человек.

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда Киева по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда.

Так, апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда о признании противоправным отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс человек и кварталах усадебной застройки.

"Со 2 сентября решение вступило в законную силу и соответствующие нормы ГСН больше не действуют. Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы", – сообщил старший партнер юридической компании TOTUM Юрий Хапко.

Согласно отмененному судом пункту ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий", максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.

В городах с населением до 50 тысяч запрещается строить здания выше 27 метров (до 9 этажей включительно), с населением 50-100 тысяч – более 48 метров (до 16 этажей включительно).

С иском к министерству об отмене отдельных положений ГСН по высотности застройки обратилась общественная организация "Круг украинских строителей".

Экономическая правда