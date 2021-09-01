Изменения в 280 млрд долларов: Зеленский в США представил план Украины на 10 лет

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Во время визита украинской делегации в США был представлен План трансформации Украины на 5-10 лет, который состоит из более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский во время презентации отметил, что все изменения происходят в условиях войны, поэтому безопасность остается ключевым вызовом для Украины.

"Полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью", – подчеркнул он.

Документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Он определяет "амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны". Зеленский назвал план инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике. Он содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал он.

Напоминаем:

В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

Экономическая правда