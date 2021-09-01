Ожидания бизнеса в августе выросли до лучших с 2019 года

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Бизнес в августе улучшил оценки экономического состояния своих предприятий, индекс ожиданий деловой активности за месяц вырос до 53,4 с 50,8 в июле – это лучшее значение с октября 2019 года.

Об этом сообщает Нацбанк с учетом индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).

Причинами роста регулятор называет благоприятную внешнюю конъюнктуру, высокий потребительский спрос, рост бюджетных расходов на развитие инфраструктуры и оживление инвестиционной деятельности.

Лучше всего настроены относительно своих экономических результатов предприятия промышленности: в августе секторный индекс составил 54.3 против 51.9 в июле. Они прогнозируют рост объемов произведенной продукции, а также рост численности работников.

В сфере услуг наиболее существенным среди всех секторов усилили оптимистичные настроения относительно собственных экономических перспектив: секторный индекс в августе вырос до 54.1 с 50.1 в июле. Респонденты ожидают роста объема предоставляемых услуг, новых заказов.

Предприятия торговли впервые с апреля положительно оценили результаты своей деятельности: секторный индекс в августе вырос до 51.1 с 49.7 в июле. Респонденты улучшили ожидания по объему товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

В строительстве четвертый месяц подряд положительно оценивают свои результаты: в августе секторный индекс составил 53.0 против 55.6 в июле. Респонденты сохраняют высокие оценки по объему строительства и новых заказов и третий месяц подряд демонстрируют оптимизм относительно общей численности работников.

На фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание своей продукции / услуг.

Экономическая правда