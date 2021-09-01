Зеленский обсудил с главой Всемирного банка земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, они обсудили земельную реформу.
Источник: Зеленский в twitter
Прямая речь: "Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора".
Детали: По словам Зеленского, обсудили с Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.
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