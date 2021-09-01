Почти банкрот: Glusco начала отдавать свои АЗС в аренду

пресс-служба glusco

Сеть АЗК Glusco приняла решение сдать в аренду 6-7 автозаправочных комплексов для покрытия операционных затрат.

Об этом сообщил представитель топ-менеджмента компании, передает enkorr.

"Сеть – фактически банкрот. Торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытия текущих затрат, поэтому мы приняли решение сдать несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала", – рассказал он изданию.

По его словам, в аренду будет сдано 6-7 АЗК. На сегодняшний день два комплекса уже приступили к работе под брендом WOG, один – под KLO и еще один – под "БРСМ". Все они находятся в Киеве.

По словам собеседника, компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении наибольшей выгоды от сдачи станций.

Что касается грядущей смены собственника сети Glusco и его позиции в отношении передачи станций в аренду, собеседник издания сказал, что заключаемые договора не предусматривают продолжительных сроков аренды и в любом случае у арендаторов будет временной лаг завершения работы на комплексах Glusco.

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Напоминаем:

В июне компания Socar New Energy Ltd (Кипр), принадлежащая Socar и Maddox, приобрела 100% Glusco Energy S.A.

19 августа Socar New Energy Ltd уведомила своих украинских контрагентов о переименовании в SNEL Energy Limited, что может быть связано со сменой бенефициаров компании.