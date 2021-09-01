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Укрзализныця потратила 160 миллионов на модернизацию электричек

Среда, 1 сентября 2021, 09:55
 
укрзализныця

"Укрзализныця" модернизировала три пригородных поезда, на что направила 158 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в ходе модернизации поезда сделали инклюзивными и приспособленными для путешествий маломобильных людей. Одна из таких электричек сейчас курсирует на фастовском направлении, которое является одним из самых популярных. Еще две в ближайшее время выйдут на маршруты.

"Сейчас разрабатывается комплексная стратегия развития инклюзивных вокзальных комплексов, которые будут удобными для всех групп маломобильных людей как с позиции навигации и логистики, так и с позиции сервиса и непосредственно посадки в вагон", - рассказывают в компании.

Так, до конца года Укрзализныця планирует модернизировать с учетом элементов безбарьерности еще 4 поезда. В дальнейшем темпы обновления парка пригородных поездов планируется наращивать. Модернизированные поезда имеют вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, установленные пандусы, кнопки вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Заменили ряд систем и деталей интерьера, установили крепление для велосипедов.

Все работы по ремонту поездов выполнены на мощностях Укрзализныци – на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Напоминаем:

Укрзализныця до конца 2021 года планировала провести на собственных производственных мощностях капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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