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Минцифры придумало, как уменьшить количество российского контента в украинском YouTube

Среда, 1 сентября 2021, 09:25

Министерство цифровой трансформации предложило компании Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента для страниц украинского YouTube Music и YouTube.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Детали: Соответствующее предложение озвучил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время встречи с вице-президентом Google по международным делам и общественной политики Караном Бхатия.

В частности, на встрече обсудили возможность оптимизации сотрудничества в приложения "Дія" и вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.

В Минцифры говорят, что сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война.

Именно поэтому украинские чиновники предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента.

Украинская правда

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YouTube Минцифра

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