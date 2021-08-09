Фискалы проводят обыски у табачного производителя из-за контрафакта, там это называют рейдерством

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Государственная фискальная служба с 5 августа до сих пор проводит санкционированные обыски на территории табачной компании United Tobacco: в службе говорят, что ищут доказательства изготовления контрафакта, а в компании - что это рейдерский захват.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС, United Tobacco.

В службе говорят, что это - один из крупнейших украинских производителей табачных изделий, которые без марок акцизного налога неоднократно изымались сотрудниками ДФС во время обысков и в местах реализации контрафакта.

С начала 2021 года фискалы изъяли почти 800 тысяч пачек табачных изделий стоимостью около 13 млн грн, изготовленных под торговыми марками вышеупомянутого предприятия. Их реализовывали в Украине за наличные без марок акцизного налога, или с марками с признаками подделки.

Отмечается, что налоговая милиция разоблачила United Tobacco в умышленном уклонении от уплаты налогов. Также здесь продавали законно изготовленные сигареты за наличные не учтены, с последующим отображением их реализации на предприятия с признаками рискованности.

После начала обысков 5 августе, говорят в ДФС, 6 августа группа неустановленных лиц начала блокировку работы сотрудников службы.

"Молодые люди любыми методами противодействуют законной деятельности правоохранительных органов. Группа лиц установили контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики", - описывают в ДФС. В службе добавили, что они повредили шины авто, а ворота предприятия заблокированы КрАЗами с землей, что исключает проезд на территорию предприятия.

В ходе проведения указанных обысков уже обнаружено и рассматривается вопрос об изъятии первичных финансово-хозяйственных документов, черновых записей, специального оборудования, более 90 тонн табака неустановленного происхождения. ДФС обратилась к Национальной полиции, ДСНС т.д. для завершения следственных действий.

В компании действия ДФС называют "рейдерством" и заявляют о поврежденной технику и нанесенных повреждениях работникам. Там утверждают, что работники службы не представляются, а следственные действия не записіваются.

Экономическая правда