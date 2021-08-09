Все разделы
Укр / Рус

"Интертелеком" анонсировал ограничение услуг в ряде областей и Киеве

Понедельник, 9 августа 2021, 15:55
 
фото: інтертелеком

Украинский оператор CDMA-связи "Интертелеком" заявил, что с 1 ноября ограничит предоставление услуг в ряде областей и Киеве.

Об этом сообщается на сайте компании.

Такой шаг в компании объясняют "поэтапным процессом трансформации предоставления телекоммуникационных услуг мобильных сервисов".

"Реализация и внедрение первого этапа были начаты 1 мая 2021 года и заключались в ограничении или полном прекращении предоставления услуг широкополосного доступа в интернет (Wi-Fi и ШПД) в перечень регионов Украины.

Следующий этап заключается в ограничении с 1 ноября 2021 года оказания услуг интернет доступа с помощью технологии CDMA, фиксированного и мобильного широкополосного доступа в Винницкой, Житомирской, Киевской и г. Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

При этом, телекоммуникационные услуги в полном объеме будут сохранены на территории города Одесса и Одесской области.

"На территории других областей Украины реализована возможность использования услуг голосовой связи технологии SIP (интернет-телефония)", - пояснили в компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интернет компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина – член Всемирной коалиции с цифровой безопасности: что это значит и что дает стране 3 августа 2021, 18:00
Маск хочет построить спутниковую станцию, чтобы покрыть Великобританию интернетом – медиа 3 августа 2021, 10:45
"Интернет-субвенция" для 670 общин: стартовали первые тендеры 29 июля 2021, 17:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!