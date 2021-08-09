"Минус" 600 миллионов: СБУ разоблачила схему махинаций с налогами в Одессе

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Служба безопасности разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в Одессе, благодаря которой за один год махинаций с налогом на добавленную стоимость государство потеряло более 600 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

Разоблаченный конвертационный центр почти 10 лет помогал десяткам предприятий реального сектора экономики и ряду государственных и коммунальных компаний уклоняться от налогов. Центр способствовал формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.

Как показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег сначала оформляли финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. Впоследствии оттуда злоумышленники снимали наличные.

В СБУ также установили, что дельцы предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита. По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн грн.

Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенная для реализации ряда важных, в частности, стратегических проектов. Например, для реконструкции причала Одесского морского порта.

В рамках следствия проведено 24 обыска в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам участников схемы. Изъято более 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы. Также - электронные ключи и сформированные документы, подтверждающие противоправную деятельность, бухгалтерскую документацию.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Экономическая правда





