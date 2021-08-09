"Доступных кредитов" за неделю выдали 900 миллионов

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С момента старта программы "Доступные кредиты под 5-7-9%" банки выдали 21,5 тысячи кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн, из которых 909 млн грн - за первую неделю августа.

Проц е сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С общей суммы 20,47 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,98 млрд грн - на инвестиционные цели. Больше, 29,26 млрд грн предприниматели получили в качестве антикризисных кредитов.

За неделю уполномоченные банки выдали 385 кредитов на общую сумму 909,4 млн грн. На 9 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-мя банками.

Ранее Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо в Национальный банк и Министерство финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В письме заявили, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Больше о том, почему "Доступные кредиты 5-7-9%" себя не оправдали, каких результатов достигла инициирована Владимиром Зеленским программа и как она изменится читайте в статье: Программа не достигла цели: банки просят свернуть антикризисные кредиты 5-7-9 от Зеленского

Экономическая правда