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На прошлой неделе цены на газ в Европе достигали новых рекордов - спотовые котировки европейских хабов пересекли отметку 40 евро/МВт-ч в направлении роста впервые с марта 2018 года.

Об этом сообщают аналитики Украинской энергетической биржи.

"Газпром традиционно демонстрировал значительное влияние на ценообразование. Так, компания прекратила закачку в подземные хранилища Европы.

Например, за газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже была отрицательной. Также, в пятницу, 6 августа, цены отреагировали ростом на взрыв на заводе в Западной Сибири из-за временного сокращения поставок", - отмечают аналитики.

При этом, среднее значение спотовых цен состоянию на 5 августа составляло 42,17 евро-МВт-ч, самые низкие котировки наблюдались на CEEGEX.

"Фьючерсные цены в среднем были выше спотовых, только в контрактах зимнего сезона наблюдается понижение на 1,38% по сравнению с текущим уровнем цен", - добавили в бирже.

В то же время на фоне дефицита поставок LNG, низкого уровня запасов в хранилищах на прошлой неделе спотовые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров.

Напоминаем:

Российский газовый монополист "Газпрому" 3 августа фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Экономическая правда