Нефть дешевеет на фоне опасений относительно коронавирусных ограничений в Китае

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В понедельник цены на нефть снизились на 4% на фоне роста курса доллара США и опасений, что новые коронавирусные ограничения в Азии, особенно в Китае, могут замедлить глобальное восстановление спроса на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

"Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,82 доллара (4,2%), в 67,88 доллара за баррель после падения на прошлой неделе на 6%.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 2,85 доллара (4,3%), в 65,43 доллара после падения почти на 7% на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

"Беспокойство относительно потенциальной эрозии мирового спроса на нефть снова возникло из-за ускорения уровня заражения вирусом Дельта", - пишет издание со ссылкой на аналитиков RBC.

Аналитики ANZ также обращают внимание на новые ограничения в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти в мире, как на основной фактор, который затмевает перспективы роста спроса.

По состоянию на 13:26 9 августа (по Киеву) фьючерсы нефти Brent торговались по 68,17 долл, WTI - 65,75 долл за баррель.

Экономическая правда