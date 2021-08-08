Курс гривны к доллару составит 28.2 гривны в конце года: прогнозы КШЭ

Киевская школа экономики сделала прогноз курса гривны к доллару, по которому в конце этого года курс гривны к доллару составит 28.2 гривны

Об этом свидетельствуют данные прогноза КШЭ.

Сообщается, что к концу этого года валютный рынок будет относительно сбалансированным, этому способствует лучшие возможности для украинского экспорта и медленное восстановлении импорта.

Однако испытанием для гривни станет сентябрь этого года, периода максимальной выплаты внешнего долга в 3 млрд долл. США.

"К концу года валютный рынок будет относительно сбалансированным, однако в долгосрочном периоде девальвационные ожидания доминирую", – указывается в сообщении.

Также заявляется, что в конце 2021 курс гривны к доллару составит 28.2 грн. за долл. США, после чего ежегодно обесцениваться темпами не выше 3%. В конце 2023 курс гривны увеличится до 30 грн за долл. США.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 26,83 гривни.