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Составлен список лучших аэропортов мира

Воскресенье, 8 августа 2021, 14:30

Британская консалтинговая компания Skytrax назвала лучшие аэропорты мира в 2021 году 

Об этом сообщает avianews.

Рейтинг был составлен на основе опроса пассажиров из 100 стран, которые на протяжении почти года (с августа 2020 по июль 2021) оценивали 500 аэропортов по всему миру.

Пассажиры оценили аэропорты по критериям инфраструктуры, очередей, сервиса и отношению персонала к пассажирам.

В ТОП-10 аэропортов попали: 

  1. Хамад в Дохе Катар
     
  2. Ханеда в Токио, Япония
     
  3. Чанги в Сингапуре
     
  4. Инчхон в Сеуле, Южная Корея
     
  5. Нарита в Токио, Япония
     
  6. Мюнхен, Германия
     
  7. Цюрих, Швейцария
     
  8. Хитроу в Лондоне, Великобритания
     
  9. Кансай в Осаке, Япония
     
  10. Гонконг
     



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