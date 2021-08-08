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Саудовская нефтяная госкорпорация увеличила чистую прибыль вчетверо

Воскресенье, 8 августа 2021, 13:48
 
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Чистая прибыль саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco достигла за второй квартал 25,5 млрд долл, что на 288% больше прошлогоднего показателя.

Об этом говорится в отчетности компании.

За первое полугодие чистая прибыль составила 47,2 млрд долл - это на 103% больше, чем за аналогичный период 2020 года (23,2 млрд долл).

По итогам второго квартала Saudi Aramco направит на дивиденды 18,8 млрд.

Улучшение показателей госкорпорация объясняет ростом цен на нефть и восстановлением мирового спроса, а также ослаблением коронавирусных ограничений, массовой вакцинацией, стимулирующими мерами и повышением активности на ключевых рынках.

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нефть

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