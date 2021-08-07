Родители смогут следить за отправленными фотографиями ребенка: новые функции защиты от Apple
Компания Apple в этом году собирается предоставить новые функции, которые позволят ограничить доступ неприемлемого контента для детей и позволят родителям быть проинформированными о переписках ребенка
Об этом сообщает Apple.
Новые функции будут представлены в трех областях:
- Родители смогут играть более информированную роль, что поможет детям ориентироваться в общении в интернете.
Приложение "Сообщения" добавит новые инструменты для предупреждения детей и их родителей при получении или отправке фотографий откровенно сексуального характера.
При получении контента такого типа фотография будет размытой, а ребенок будет предупрежден, ему будут представлены полезные ресурсы для понимания того, что это нормально – не хотеть просматривать эту фотографию. В качестве дополнительной меры предосторожности, родители получат сообщение об отправке такого контента.
Аналогичные меры защиты доступны, если ребенок пытается отправить фотографии откровенно сексуального характера. Ребенок будет предупрежден перед отправкой фотографии, а родители могут получить сообщение, если ребенок решит отправить его.
"Сообщения" используют машинное обучение на устройстве для анализа прикрепленных изображений и определения того, является ли фотография откровенно сексуальной . Эта функция разработана таким образом, что Apple не имеет доступа к сообщениям.
- iOS и iPadOS будут использовать новые приложения криптографии, чтобы ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми в интернете, в то время как проектирование для обеспечения конфиденциальности пользователей. Обнаружение поможет Apple предоставить правоохранительным органам ценную информацию о коллекциях материалов о сексуальном насилии над детьми в iCloud Photos.
- Обновления Siri и Search предоставляют родителям и детям расширенную информацию и помощь в случае возникновения небезопасных ситуаций. Siri и Поиск также будут вмешиваться, когда пользователи пытаются искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми.
"Все эти функции появятся позже в этом году в обновлениях iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey", – указывается в сообщении.
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