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Родители смогут следить за отправленными фотографиями ребенка: новые функции защиты от Apple

Суббота, 7 августа 2021, 17:30
 

Компания Apple в этом году собирается предоставить новые функции, которые позволят ограничить доступ неприемлемого контента для детей и позволят родителям быть проинформированными о переписках ребенка

Об этом сообщает Apple.

Новые функции будут представлены в трех областях:

  • Родители смогут играть более информированную роль, что поможет детям ориентироваться в общении в интернете.

Приложение "Сообщения" добавит новые инструменты для предупреждения детей и их родителей при получении или отправке фотографий откровенно сексуального характера.

При получении контента такого типа фотография будет размытой, а ребенок будет предупрежден, ему будут представлены полезные ресурсы для понимания того, что это нормально – не хотеть просматривать эту фотографию. В качестве дополнительной меры предосторожности, родители получат сообщение об отправке такого контента. 

Аналогичные меры защиты доступны, если ребенок пытается отправить фотографии откровенно сексуального характера. Ребенок будет предупрежден перед отправкой фотографии, а родители могут получить сообщение, если ребенок решит отправить его. 

"Сообщения" используют машинное обучение на устройстве для анализа прикрепленных изображений и определения того, является ли фотография откровенно сексуальной . Эта функция разработана таким образом, что Apple не имеет доступа к сообщениям. 

  • iOS и iPadOS будут использовать новые приложения криптографии, чтобы ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми в интернете, в то время как проектирование для обеспечения конфиденциальности пользователей. Обнаружение поможет Apple предоставить правоохранительным органам ценную информацию о коллекциях материалов о сексуальном насилии над детьми в iCloud Photos. 
  • Обновления Siri и Search предоставляют родителям и детям расширенную информацию и помощь в случае возникновения небезопасных ситуаций. Siri и Поиск также будут вмешиваться, когда пользователи пытаются искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми

"Все эти функции появятся позже в этом году в обновлениях iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey", – указывается в сообщении. 



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Apple

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