Philip Morris не будет поставлять IQOS в Беларусь из-за санкций
Компания Philip Morris прекратила электронных сигарет IQOS в Беларусь из-за европейских санкций.
Об этом заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо, говорится в отчете.
"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", - сказал Бабо, представляя итоги работы PM во втором квартале.
В материалах конференции отмечается, что поставки IQOS в Беларусь прекращены с июля.
В конце июня Совет ЕС принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают в том числе запрет на поставку в республику материалов и товаров для производства табачных изделий, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.
В санкционном списке ЕС фигурирует белорусский предприниматель Алексей Олексин, компании которого сотрудничали с Philip Morris по поставкам в республику IQOS.
Напоминаем:
21 июня, ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.
Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.
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