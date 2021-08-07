Philip Morris не будет поставлять IQOS в Беларусь из-за санкций

Компания Philip Morris прекратила электронных сигарет IQOS в Беларусь из-за европейских санкций.

Об этом заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо, говорится в отчете.

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", - сказал Бабо, представляя итоги работы PM во втором квартале.

В материалах конференции отмечается, что поставки IQOS в Беларусь прекращены с июля.

В конце июня Совет ЕС принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают в том числе запрет на поставку в республику материалов и товаров для производства табачных изделий, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

В санкционном списке ЕС фигурирует белорусский предприниматель Алексей Олексин, компании которого сотрудничали с Philip Morris по поставкам в республику IQOS.

Напоминаем:

21 июня, ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.