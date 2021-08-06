Все разделы
Укр / Рус

Киев и Черкассы соединит "Интерсити"

Пятница, 6 августа 2021, 19:45
 
правительственный портал

К концу 2022 года Черкассы и Киев соединит железнодорожный экспресс Интерсити. Это станет возможным благодаря реализации проекта электрификации участка "Черкассы - ст. имени Тараса Шевченко".

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

Как отметил глава Черкасской ОГА Александр Скичко, на данный момент Черкассы фактически являются "отрезанными" от железнодорожных сетей Украины и основной причиной такого положения является отсутствие электрификации – электропоезда идут через станцию им. Шевченко.

Проект даст возможность организовать регулярное железнодорожное пассажирское сообщение электропоездами между Черкассами и Киевом, а также Черкассами и другими областными центрами Украины – Одессой, Запорожьем, Харьковом, Хмельницким, Тернополем.

В 2021 году предусмотрено финансирование электрификации на сумму почти 205 млн грн. Планируется выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка.

Средняя стоимость реконструкции 1 км по проекту составляет 17,4 млн грн. Ориентировочная общая стоимость всего комплекса работ составляет 491,6 млн грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

железная дорога Укрзализныця правительство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина и Польша увеличили объем железнодорожных грузовых перевозок 3 августа 2021, 10:15
Правительство выделило 500 миллионов на достройку Дарницкого моста 28 июля 2021, 14:30
Тарифный компромисс: где-то между Ахметовым и справедливостью 21 июля 2021, 17:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!