Киев и Черкассы соединит "Интерсити"

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К концу 2022 года Черкассы и Киев соединит железнодорожный экспресс Интерсити. Это станет возможным благодаря реализации проекта электрификации участка "Черкассы - ст. имени Тараса Шевченко".

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

Как отметил глава Черкасской ОГА Александр Скичко, на данный момент Черкассы фактически являются "отрезанными" от железнодорожных сетей Украины и основной причиной такого положения является отсутствие электрификации – электропоезда идут через станцию им. Шевченко.

Проект даст возможность организовать регулярное железнодорожное пассажирское сообщение электропоездами между Черкассами и Киевом, а также Черкассами и другими областными центрами Украины – Одессой, Запорожьем, Харьковом, Хмельницким, Тернополем.

В 2021 году предусмотрено финансирование электрификации на сумму почти 205 млн грн. Планируется выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка.

Средняя стоимость реконструкции 1 км по проекту составляет 17,4 млн грн. Ориентировочная общая стоимость всего комплекса работ составляет 491,6 млн грн.

Экономическая правда