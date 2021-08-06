Кабмин будет стимулировать программы вагоно- и локомотивостроения – Шмыгаль

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Правительство будет стимулировать программы собственного вагоно- и локомотивостроения в Украине, также среди приоритетов - развитие качественного железнодорожного сообщения и обновления подвижного состава "Укрзализныци".

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время пресс-брифинга в рамках рабочей поездки в Черкасскую 6 августа.

По его словам, развитие железнодорожного сообщения важно не только для обеспечения комфорта пассажиров, но и в контексте экономического развития и поддержки отечественного производителя.

"Мы будем стимулировать программы собственного вагоно- и локомотивостроения в Украине. "Укрзализныце" нужен новый подвижной состав", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, за 2020 и 2021 годы всего в Черкасской области планируется отремонтировать около 500 км дорог государственного значения.

"Мы также активизируем процесс обновления дорог местного значения. Всего за последние 2 года в Черкасской мы сделаем 700 километров качественно новых автотрасс. Но это только начало.

Мы однозначно и в дальнейшем продолжим строить новые дороги в рамках программы президента Украины "Большое строительство", - добавил он.

Шмыгаль также отметил важность осуществления габаритно-весового контроля для сохранения ново построенных дорог.

По его словам, сейчас по Украине работает уже более 30 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh in Motion ( "Взвешивание в движении", WIM).

Экономическая правда