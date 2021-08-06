Зеленский подписал закон, который криминализирует незаконную добычу полезных ископаемых

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Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых, который Рада приняла 15 июля 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента.

"Необходимость принятия этого документа обусловлена ​​тем, что случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются практически на всей территории Украины. В то же время для осуществления этой деятельности необходимо иметь специальное разрешение на пользование недрами", - пояснили в ОП.

Отмечается, что предусмотрена ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения была малоэффективной.

"Поэтому закон, который подписал президент, определяет такую ​​деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее", - говорится в сообщении.

В частности, отныне нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Если же стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

"Если такие деяния совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - добавили в ОП.

Также в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающие право собственности на недра, отныне предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов - на должностных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Экономическая правда