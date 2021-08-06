Газпром искусственно занижает объемы газа в своих подземных хранилищах в Европе – ГТС

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В июле транзит природного газа по украинской газотранспортной системой в страны Европы составил 3,8 млрд м3, Газпром не увеличивал транзит и опустошал свои европейские запасы в хранилищах до 13%.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В июле оператор протранзитировал в Польшу 0,34 млрд м3 газа, в Словакию - 2,51 млрд м3, в Венгрию - 0,8 млрд м3, в Молдову - 0,189 млрд м3.

Среднесуточный транзит, как и в июне, составил 124 млн м3, несмотря на плановые остановки на газопроводах Газпрома Ямал-Европа и "Северный поток-1", рекордный рост цен на европейских рынках газа и низкие для этого периода объемы газа в хранилищах.

По данным операторов сухопутных продолжений газопровода "Северный поток-1" в Германии, OPAL и NEL, за 10 дней ремонта страны ЕС недополучили более 1,6 млрд кубометров газа, еще 320 млн кубометров - из-за ремонта газопровода "Ямал - Европа".

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, Газпром опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых Газпромом", - комментирует гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Например, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит Газпрому) уровень заполненности - менее 13%, в других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также Газпром) - 14%, другие операторы - 48%.

"Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", - продолжил он.

Макогон видит в таких действиях две цели: повышение цены на голубое топливо и ускорения процесса ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", пока строится ускоренными темпами.

"Поведение Газпрома негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий Антимонопольный орган Европы. К тому же, такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации "Северного потока-2", - резюмирует он.

Напоминаем:

Российский газовый монополист "Газпрому" 3 августа фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Экономическая правда