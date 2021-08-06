Украинский фонд стартапов профинансировал проектов на 5 миллионов долларов

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Украинский фонд стартапов, подчиняющийся Министерству финансов, с 1 декабря 2019 года профинансировал около 2 тысяч стартапов на сумму 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра Александра Кавы.

За это время Фонд получил более 3000 заявок. Среди победителей грантовой программы УФС первенство имеют стартапы из индустрии агротехнологий, AI (искусственного интеллекта) и здравоохранения.

"Кроме того, Фонд поощряет команды стартаперов подавать проекты по развитию электронного правительства (eGovernment), промышленности, инфраструктуры и других направлений, которые, безусловно, делают значительный вклад в развитие инновационной стартап-экосистемы, экономики и государства в целом", – добавил Кава.

Сейчас общая сумма инвестиций в стартапы-победителей программы Фонда составляет 23 млн долларов, а также 21 млн долларов смежных сервисов. Также на 1 июля 2021 года Наблюдательный совет Фонда утвердил финансирование 130 стартапов по результатам питча и 65 стартапов в рамках акселерационной программы.

Экономическая правда