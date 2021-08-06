До 6 лет тюрьмы: как "слуги" хотят бороться с контрабандой смартфонов

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Народные депутаты из фракции "Слуга народа" работают над законопроектами, которые противодействовали бы импорту "серых" телефонов и контрабанде - за повторный ввоз смартфонов без таможенного контроля предлагают лишать свободы на 6 лет.

Об этом говорится в материале Экономической правды.

Над соответствующими изменениями в Уголовный кодекс с апреля 2021 года работают члены парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации, а возглавляет этот процесс заместитель председателя комитета нардеп "Слуга народа" Александр Федиенко.

Так, в нем могут появиться наказание за три новых вида преступлений.

В статье 201-1 ( "Контрабанда"), рядом с лесоматериалами появится санкция "за перемещение в Украину вне таможенного контроля смартфонов и другого оборудования с ИМЕИ-кодом". За первое такое нарушение будут наказывать штрафом в 34 тыс грн или лишением свободы на срок до 3-х лет. В случае повторения - до 6 лет.

Если кто-то захочет изменить на телефоне IMEI-код, то за это тоже придется нести ответственность. На первый раз, минимум в виде штрафа в 17 тыс грн, повторное нарушение - лишение свободы до 2-х лет.

За продажу поддельного или украденного телефона сначала будут штрафовать на 8,5 тыс грн, а при повторном нарушении - сажать на срок до 2-х лет.

Все эти нормы могут заработать с 1 июля 2022 года.

Кроме этого "слуги" планируют ввести принудительную регистрацию абонентов мобильных операторов, блокировать "серые" смартфоны по IMEI-коду.

Больше о возможных нововведениях читайте в статье ЭП: Смартфон - по паспорту, блокирование "серых" устройств и 6 лет за контрабанду: как "слуги" хотят защитить Украину

Экономическая правда