Агентство развития туризма вводит "знак безопасности" для гостиниц с вакцинированным персоналом
Госагентство развития туризма в связи с ростом в Украине количества случаев заболеваемости COVИD-19 рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала в ближайшие сроки.
Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ в Facebook.
Отмечается, что для организации вакцинации уполномоченное лицо отеля должно предоставить информацию согласно Приложению 1 по ссылке https://cutt.ly/nQm3iwj, а именно:
- название субъекта хозяйствования;
- адрес местонахождение;
- количество персонала на вакцинацию;
- контактный телефон уполномоченного лица.
При этом в случае вакцинации всего персонала отеля, заведению размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки - знак безопасности) и оно будет внесено в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.
Список опубликуют на официальном сайте ГАРТ.
Экономическая правда
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