Агентство развития туризма вводит "знак безопасности" для гостиниц с вакцинированным персоналом

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Госагентство развития туризма в связи с ростом в Украине количества случаев заболеваемости COVИD-19 рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала в ближайшие сроки.

Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ в Facebook.

Отмечается, что для организации вакцинации уполномоченное лицо отеля должно предоставить информацию согласно Приложению 1 по ссылке https://cutt.ly/nQm3iwj, а именно:

название субъекта хозяйствования;

адрес местонахождение;

количество персонала на вакцинацию;

контактный телефон уполномоченного лица.

При этом в случае вакцинации всего персонала отеля, заведению размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки - знак безопасности) и оно будет внесено в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.

Список опубликуют на официальном сайте ГАРТ.

Экономическая правда