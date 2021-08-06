Все разделы
Укр / Рус

Агентство развития туризма вводит "знак безопасности" для гостиниц с вакцинированным персоналом

Пятница, 6 августа 2021, 12:15
 
Unsplash

Госагентство развития туризма в связи с ростом в Украине количества случаев заболеваемости COVИD-19 рекомендует отелям принять меры по вакцинации персонала в ближайшие сроки.

Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ в Facebook.

Отмечается, что для организации вакцинации уполномоченное лицо отеля должно предоставить информацию согласно Приложению 1 по ссылке https://cutt.ly/nQm3iwj, а именно:

  • название субъекта хозяйствования;
  • адрес местонахождение;
  • количество персонала на вакцинацию;
  • контактный телефон уполномоченного лица.

При этом в случае вакцинации всего персонала отеля, заведению размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки - знак безопасности) и оно будет внесено в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.

Список опубликуют на официальном сайте ГАРТ.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

коронавирус вакцина туризм отели

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинские COVID-сертификаты в "Дія" успешно прошли техническую оценку в ЕС 4 августа 2021, 15:21
Швейцария сняла ограничения на въезд путешественников из Украины 3 августа 2021, 16:25
Apple удалила из App Store приложение для знакомств противников вакцинации 2 августа 2021, 13:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!